Maestra Da Clases De Ortografía Publicando Fotos Calientes En Sus Redes!

📝Expresiones cultas no tan correctas 🆘Ruego me deis una respuesta lo antes posible. ✅Ruego QUE me deis una respuesta lo antes posible. 👉🏻Aunque la RAE permite suprimir la conjunción "QUE" en estos casos, recomienda no hacerlo. 👉🏻Este caso se da con verbos como "rogar" o "temer" en comunicaciones formales escritas.

A post shared by R꙰O꙰M꙰I꙰N꙰A꙰ (@rompower) on Jun 19, 2017 at 2:08am PDT