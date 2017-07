La gente que estaba presente en la playa de la Florida salvó a una familia de ahogarse.

Roberta Ursrey y su familia estaban en Panama City Beach cuando notó que sus hijos estaban demasiado lejos de la costa, esto lo informó The Panama City News Herald. Los muchachos estaban gritando, y es cuando Ursrey y sus parientes nadaron hacia ellos, pero quedaron atrapados en una corriente. Según informes, nueve personas quedaron atrapadas en 15 pies de agua.

“Honestamente pensé que iba a perder a mi familia ese día”, dijo Ursrey. “Fue como, ‘Oh Dios, así es como me voy'”.

Afortunadamente, la gente presente se dio cuenta que la familia estaba luchando y muchos se unieron para formar una cadena humana de 80 personas. Comenzando con los niños, la gente los recataba moviéndolos a lo largo de la cadena humana hasta que llegaban a loa orilla.

En entrevista dijo Ursrey, “Estoy muy agradecido, estas personas eran ángeles de Dios que estaban en el lugar correcto en el momento adecuado. Les debo mi vida y la vida de mi familia. Sin ellos, no estaríamos aquí.”

