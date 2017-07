Romeo Santos Lanza Video Musical De ‘Imitadora’ No Apto Para Menores

Un presentimiento me decía que Romeo Santos no se iba quedar tranquilo después de ver como Luis Fonsi y Daddy Yankee rompieron las redes con el tema ‘Despacito’ y mi instinto no me fallo.

Este pasado Martes, el ‘Rey de la Bachata’ publico so nuevo video musical para la canción de ‘Imitadora’ en cuestion de horas logro que millones de personas reaccionaran en las redes sociales.

Las imágenes no son aptas para menores de edad ya que Romeo y la actriz Jessica Cediel crearon un proyecto audiovisual MUY CALIENTE, y eso creo que le queda corto.

Aqui el video:



Que les pareció el video?