Accidente mortal transmitido en vivo en Instagram

Una mujer de 18 años fue arrestada en California Central bajo sospecha de causar un accidente mortal que fue grabado en vivo en Instagram.

Obdulia Sanchez fue registrada en la cárcel del condado de Merced bajo sospecha de DUI y homicidio vehicular después del accidente del viernes al norte de Los Banos que mató a su hermana de 14 años y otra chica de 14 años resultó gravemente herida.

La Patrulla de Carreteras de California dijo que Sánchez conducía un Buick Century cuando se desvió hacia el hombro derecho de la carretera, se estrelló a través de una valla de alambre y se volcó en un campo.

Jacqueline de 14 años fue expulsada del automóvil durante el accidente “Maté a mi hermana, pero no me importa”, dijo Obdulia en el video extremadamente gráfico. “Maté a mi hermana, sé que voy a la cárcel, pero no me importa, lo siento, cariño

Hazle click al link para ver el video:

http://www.khou.com/news/nation-world/woman-arrested-after-deadly-crash-streamed-live-on-instagram/459076169