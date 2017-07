Mega 101 Es La Nueva Casa De Los Houston Texans En Español!

Buenas noticias Houston! Esta mañana se anuncio oficialmente que Mega 101 FM sera la nueva casa de los Houston Texans a través de la radio en Español para trasmitir los partidos EN VIVO. Esta sociedad, que esta pactada para varias temporadas, le dará la oportunidad a los Texans de tener el alcance mediático mas grande en la historia de la institución. Los Texan ahora son uno de siete equipos en la NFL que tendrá cobertura en Español a través la radio FM.

“Tenemos apoyo inmenso de la comunidad hispana hacia los Houston Texans y hemos esta buscando la mejor manera de servirles mejor a ellos. Esta sociedad con Mega 101 de trasmitir los partidos todas las semanas nos dará la oportunidad de interactuar directamente con ellos,” dijo Jamey Rootes, el Presidente de los Texans. “Nosotros creemos que el alcance que tiene Mega 101 nos permitirá hacer que muchas personas mas se conviertan en seguidores nuestro equipo.”

Mega 101 tiene arriba de 892,000 radioescuchas en nuestra ciudad y es la estación #1 para Adultos Contemporáneos y contara con Enrique Vazquez como el cronista oficial de los partidos y con Gustavo Rangel como el su comentarista. Cada partido contara con cobertura extensa con análisis de 30 minutos antes y después de cada duelo.

Cabe recalcar que Mega 101 le sirve a la comunidad con diversidad dentro de sus personalidades de radio. El día comienza con Mega en tus Mañanas con Gerry Fernandez, Cindy Burbano, y Vale Gallegos. El medio día lo puedes compartir con Liz de Mega, las tardes con Lorena Macarena, y la noches con DJ Geraldo. Este equipo de locutores abarca diferentes culturas ya que representan países como Mexico, Ecuador, El Salvador, Caribe y mas países de Sudamérica.

Todos estamos con ansias para que comience la nueva temporada de los Houston Texans, en Español, y a través de MEGA 101, #1 en éxitos.