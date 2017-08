“Despacito” El Video Mas Visto De La Historia En YouTube

“Despacito” va a todo lo que da y no tiene planes de parar. Hace algunos meses fue nombrada como una de las mas descargadas de la historia rompiendo records ahora es nombrada una de las mas vistas en YouTube creando historia. La cancion muy conocida por todos nosotros a sobre pasado generos, interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee despues re-mezclada con Justin Bieber a sido la cancion del 2017.

El pasado viernes, YouTube anuncio que habia superado mas de 3 billones de vistas. Graficas indican que “Despacito” ha sido vista en mas de 100 paises, sobre pasando a Wiz Kalifa “See You Again” quien anteriormente ocupaba ese lugar.

La otra que ocupaba ese lugar era la “Gangnam Style” pero ambas poco subieron a sus puestos, sin embargo este grafico indica lo rapido y popularidad de “Despacito.” Quizas la has escuchado muchas veces…pero a poco no cuando sale no la cantas enterita? Verdad, que si.