[FOTOS] Maluma Mayor Apoyo Para Marc Anthony En Momentos Dificiles

Apenas hace unas semanas que nos enteramos que Marc Anthony habia perdido a su madre, y no imaginamos el dolor. Su ex- Jennifer Lopez habia subido una foto de Marc rodeado de todos sus hijos atravez de sus redes sociales y la titulo ‘Just what the doctor ordered…Surrounded by love’ (justo lo que el ordeno el doctor…rodeado de amor.)

Claramente e intenta un olvidar un poco del dolor y sigue tragbajando. Este fin de semana se presento en el Festival de las Flores en Medellin, Colombia junto a su amigo, Maluma. Comento

“Gracias Medellín, gracias Maluma. Su amor y su apoyo me recuerdan la razón por la cual estoy aquí. ¡Los quiero!”, escribió en su cuenta de Instagram. Ambos interpretaron el tema “Felices Los Cuatro.” Tras el concierto Maluma tambien agrego estas fotos a travez de su cuenta de Instagram titulandola,

“Te amo Marc.”