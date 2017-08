La Gira De Enrique Iglesias Y Pitbull Es Una De Las Más Lucrativas A Nivel Mundial.

Cuando veo estas listas de cuánto dinero ganan los artistas me lamento de no haberme lanzado como cantante pero luego recuerdo que no tengo talento y se me pasa jajaja.

Fijate que la gira de Enrique Iglesias y Pitbull es una de las más lucrativas del momento a nivel mundial. El tour de los cantantes, con CNCO como invitado especial, ocupa el puesto número 15 de la lista de giras internacionales de Pollstar, con una recaudación promedio de 1.2 millones de dólares por ciudad.

El primer lugar lo ocupa la banda británica Coldplay con ingresos de 8 millones 70 mil 880 dólares por ciudad. Mientras que el segundo lugar lo tiene U2, quienes han recaudado 7 millones 873 mil 929 dólares por ciudad, el tercer lugar lo tiene Guns N’ Roses con 6 millones 229 mil 677 dólares.

En la lista de giras internacionales de Pollstar, la información fue proporcionada por promotores de conciertos y gerentes de locales.