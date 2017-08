No es un secreto que el tema Luis Fonsi no es uno de los mas cómodos para la conductora del ‘Un Nuevo Dia,’ Adamari Lopez, sin embargo tras el anuncio de que ‘Despacito’ no estaría disponible los premios MTV, Adamari alzo la voz y aseguro que ganaría si estuviese nominada.

Aquí las imágenes:

Aunque sea un tema incomodo, Adamari lo hizo de una forma profesional y la felicitamos por tratar el tema de esa manera.