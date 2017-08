Como Estar Preparados Para Inundaciones Severas

La temporada de Huracanes esta en pleno apogeo y este fin de semana recibiremos la visita del Huracán Harvey en Texas, dejando a Houston en peligro de fuertes inundaciones.

Es por eso que queremos compartir algunos consejos con ustedes antes de que comience la lluvia.

Preparate

Asegurate de llenar tu vehículo de gasolina, tener los números de emergencia al alcance al igual que tu póliza de seguro. Ten lista tu cajita de primeros auxilios al igual que comida no perecedera y baterías.

No salgan

La mayoria de los accidentes y muertes sucedes afuera de sus hogares. Con la lluvia y con las inundaciones no se puede ver bien las alcantarillas ni mucho menos el nivel verdadero del agua. Si no hay necesidad de salir, no lo hagas.

Se Inteligente

Si vives en una zona de inundación, busca otro lugar para pasar los próximos días. No pongas tu vida y la de tu familia en riesgo.