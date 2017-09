TODAS Las Estaciones De Radio Se Unen Para Ayudar Al Houston Food Bank

Desde el próximo 8 al 10 de Septiembre, 25 estaciones de radio aquí en la ciudad de Houston unirán sus fuerzas parta apoyar al Houston Food Bank para recaudar alimentos para todas las personas afectas por el Huracán Harvey. La programación para recaudar fondos estará al aire simultáneamente en todas las estaciones de la ciudad espacial.

Toda persona que busque hacer un donativo puede hacer CLIC en la imagen de aqui abajo o visitar HoustonFoodBank.org

El Houston Food Bank is una entidad importante en la comunidad que se dedica a alimentar a todo aquel que lo necesite, especialmente durante circunstancias similares al Huracán Harvey. Para este evento, todas la estaciones de CBS Radio Houston, SportsRadio 610, 100.3 The Bull, Mix 96.5, 95.7 The Spot y Mega 101, estaremos uniéndonos a todas las demás estaciones de la ciudad en este movimiento tan importante para nuestros hermanos y hermanas que en estos momentos necesitan de todos nosotros.

Por favor, acompañen a todos los miembros de #HoustonRadio a ser verdaderamente #HoustonStrong en este esfuerzo por recaudar fondos para todos los ciudadanos de Houston que necesitan apoyo para reconstruir sus vidas después de la devastadora tormenta Harvey.

Ademas de donaciones financieras, el Foodbank también necesita donativos de comida. Si quieres aportar con alimentos lo podrás hacer de 8am a las 6pm en su edificio localizado en el 535 Portwall antes del 8 de Septiembre y de 8am a 3pm el Sabado 9 de Septiembre.

Los articular MAS importantes al momento son:

• Comida enlatada, como vegetales y fruta. (Si no requieren abre-latas es mejor)

• Latas de Proteina, es decir, Atun, Caldos de Res, Sopas, Chili, o Pechuga de pollo. (Si no requieren abre-latas es mejor)

• Mantequilla de Mani

• Barritas de desayuno o granola.

• Artículos de aseo

• Papel del baño y Servilletas

• Pañales

• Artículos de Limpieza, es decir, escoba, trapeador, cubetas, toallitas de Cloro, bolsas de basura, repelentes y mas.

Desafortunadamente, el Houston Food Bank no podrá aceptar donativo de comida para bebe, ropa, y artículos del hogar que no estén en la lista que le hemos compartido.