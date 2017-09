VIDEO: Policía Le Quita el Dinero Por Bender Hot Dog’s

GLENDALE, CA - MAY 5: Martin Tellez blows a conch shell during a performance depicting Aztec culture and history at a Cinco de Mayo celebration in Forest Lawn memorial park May 5, 2003 in Glendale, California. Although the Aztec empire fell before the Mexicans defeated the French at Puebla in 1862, the performers are using the May fifth holiday to explore earlier Mexican history in front of an audience of about 1,000 children. (Photo by David McNew/Getty Images)

El emperador francés, Napoleón III, incluso trajo con él al príncipe Maximiliano y su esposa con el propósito de que este gobernador sobre el Nuevo Imperio Mexicano, ya que el emperador estaba seguro que su enorme ejercito derrotaría con facilidad cualquier resistencia por los mexicanos.