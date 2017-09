Pitbull Manda Avión Privado A Puerto Rico Para Rescatar A Enfermos De Cáncer.

He tenido el gusto de conocer a Pitbull en varias ocasiones y siempre me pareció que era una lindísima persona, atenta y sencilla con toda la gente así que al leer esta nota no me sorprendió su nobleza.

Pitbull mando su avión privado a Puerto Rico para rescatar a pacientes de cáncer para que fueran transportados a hospitales de Estados Unidos para que pudieran recibir sus quimioterapias.

La Congresista Jennifer Gonzalez le agradeció públicamente el martes posteando un mensaje en redes sociales.

Gracias al cantante @pitbull x prestar avión privado para trasladar pacientes de cáncer de PR a USA para q puedan tomar quimio @DeptSaludPR — Jenniffer González (@Jenniffer2012) September 26, 2017

Gran parte de la isla aún permanece sin electricidad tras el paso del Huracán María. Los hospitales tienen que depender de generadores para poder atender a los pacientes más graves.