Las redes sociales están enloqueciendo con las fotos y videos del gatito mas triste del mundo. No se asusten, esto no tiene que ver con el estado emocional de la bella mascota, si no con su complexion.

Los gestos naturales del gatito lo hacen ver como si estuviera en una depresión tremenda, sin embargo, es juguetón y feliz con sus dueños.

Que ternura!