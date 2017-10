[Video] Hombre Pide Matrimonio Al Amor De Su Vida Via Realidad Virtual

Cuando piensas en el momento soñado en el cual te comprometes con el amor de tu vida, puedes imaginarte una infinidad de cosas y detalles. Dentro de todo lo que se viene a la mente están las familias, amigos, rosas, globos, y anillos pero nunca la realidad virtual.

Esperen un segundo, no se asusten y no se vayan, la nota tiene una explicación muy especial. Es mas, me atrevo a decir que Alex, el joven que se ha viralizado en redes sociales, se ha lucido con un tremendo detallazo.

Resulta que su novia siempre le ha mencionado que cuando era niña, ella disfrutaba jugar en el árbol que estaba justamente enfrente de la casa de su abuela. Cuando ella le describe los momentos mas felices de su vida, el árbol ha salido como referencia en mas de una ocasión.

El problema es que ese árbol esta muy lejos, en Sudáfrica, y por ello no la puede llevar hasta ese lugar para comprometerse. Sin embargo, Alex se cocino una mejor, la llevo a un estudio de realidad virtual haciéndola pensar que iban a pasar una tarde de video juegos sin decirle que el había estado trabajando con el estudio para re-crear el lugar que la hizo feliz por tantos años.

Así fue como a través de la tecnología, la llevo a ese lugar que tanto amo y seguirá amando para siempre ya que ahí también sera la sede del momento en el cual ella tomo la decision de compartir su vida con otra persona, con el amor de su vida.

Aquí el momento espectacular:

Que idean tan increíble. Me pongo de pie.