[VIDEO] Eduardo Yañez Golpea A Reportero De El Gordo Y La Flaca

Ayer por la noche en Los Angeles Eduardo Yañez asistió a una alfombra roja en donde el reportero Paco Fuentes del programa El Gordo y La Flaca, le preguntó sobre la mala relación que tiene con su hijo y le cuestionó por qué su hijo había tenido que pedir dinero en Internet teniendo a tan famoso padre.

Esto causó la ira de Yañez, quien comenzó a reclamarle “estas preocupado por mi hijo, ve y dale el dinero. Ve tú y dile lo que le tengas que decir” A lo que el reportero Paco le dijo “Nosotros somos el vínculo, la gente la que está preocupada”.

“Eso es mier$%. Tú no eres el vínculo de nada… .eres el cu#$ brother, y ya no me faltes al respeto”. Y al final le lanzó un golpe a la cara tirándolo casi al piso.

Ya se supo que el reportero de Los Ángeles tiene una demanda contra el actor.