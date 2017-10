5 Ideas Espectaculares Para Una Noche Romántica En El Otoño

El otoño ha llegado y eso quiere decir que nuestros planes comenzaran a cambiar acorde a la temperatura. Aunque ya no podremos participar en las mismas actividades que en el verano (por la mayor parte) no significa que que tu y tu media naranja no pueden tener una noche romántica muy especial. Se que aquí en Houston aun se siente como verano pero no tiene nada de malo planear con anticipación actividades para cuando baje la temperatura.

Es lo bello de vivir en el sur de los Estados Unidos, en el hermoso estado de Texas. No importa que temporada del año sea, nuestro estado es perfecto para una noche llena de romance.

Aqui les tenemos 5 Ideas Para Una Noche Romántica En El Otoño:

5. Visitar Restaurantes Con Bebidas Alcohólicas y Pinturas (Arte)

Esta es una de las actividades mas modernas y populares, tan es así que hay varias localidades donde puedes ir a comer, tomarte un vino delicioso, y pintar los mejores paisajes. Esta seria la oportunidad ideal para hacer una actividad tranquila, donde podrás charlar y disfrutar de la compañía de tu pretendiente o media naranja!



4. Andar En Bicicleta

Nuestra ciudad cuenta con muchos parques que tienes lugares hermosos para andar en bicicleta, esta seria una oportunidad ideal para disfrutar de la naturaleza y tomarse fotos en diversos lugares de la ciudad. Cuando el clima esta mas fresco seria una actividad ideal para la tarde-noche.



3. Preparar Postres



No siempre se tiene que salir para divertirse, por que no quedarse en casita y preparar unos deliciosos postres. El otoños llegue con platillos y postres de temporada que son riquísimos, aprovecha para pasar unas horas en la cocina preparando algo rico para disfrutar mientras ven una película!



2. Arte de Calabaza

Es la temporada ideal para ir a la tienda, comprar calabazas y juntos hacer una linterna para decorar en esta temporada de otoño, entre mas creativa sea la decoración, mas indo se la van a pasar. Es algo divertido y económico, pueden hasta hacer de esta actividad una linda competencia!



1. Irse A Campar Bajo Las Estrellas

Una de las ventajas de vivir en el hermoso estado de Texas es que siempre hay un lugar precioso para campar a tan solo algunas horas de distancia. Pueden escarpar de las luces de la ciudad y disfrutar de un poco de paz y privacidad bajo la luna y las estrellas. Unas bebidas helada, una fogata, y charlas largas! Que mas quieren?



Que actividad recomendarían que no he incluido en esta lista?