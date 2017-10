[Video] Hincha De Chile Rompe Su Television Tras No Ir Al Mundial

Ellos son los actuales bi-campeones de la Copa America, ellos son el grupo de jugadores que le propinaron la histórica goleada de 7-0 a Mexico en ese mismo certamen, y ellos son los mismo jugadores que no jugaran la copa mundial de la FIFA el próximo verano en Rusia.

Así es, la selección de Chile se quedo en el camino este pasado Martes tras perder 3-0 ante Brasil y la desesperación de sus aficionados se pudo sentir en redes sociales.

Si no me creen, checa la reacción de este Chileno que decidió destrozar su television al enterarse de que no estarán en Rusia 2018:

Haber si Arturo Vidal se encarga de mandarle una television nueva tras el fracaso.