[Fotos] La Nariz Peluda Es El Ultimo Grito De La Moda

Trying out the next Beauty Trend… NOSE HAIR EXTENSIONS & it’s everything 😂😂😂 Would you wear it out?! 😂😂😂 Lashes: @eylureofficial Lipstick: @jeffreestarcosmetics // Started by @gret_chen_chen #nosehair #nosehairextensions #weirdbeautytrend #beautytrend #hudabeauty #makeuptutorial #maketuts #makeuptutorialsx0x #allmodernmakeup #extensions

A post shared by 🐬SOPHIE💚HANNAH🦄RICHARDSON (@sophiehannahrichardson) on Oct 8, 2017 at 2:58am PDT