Mega Se Une A The Rose En Evento Comunitario Donde Se Realizaran Mamografías.

El cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres, independientemente de su raza o grupo étnico y la causa más frecuente de muerte por cáncer entre las mujeres latinas. Octubre es el mes para la concientización del cáncer de mama por eso te recordamos la importancia de hacerte un mamograma.

La organización The Rose estará en el Randalls Pecan Grove del 1890 FM 359, en Richmond Texas de 10-4p el 24 de octubre celebrando la iniciación de su clínica móvil y realizando mamografías comenzando a las 12pm.

Es necesario registrarte para obtener tu mamografía y NO SE ACEPTARAN PACIENTES SIN CITA, entra a www.therose.org/mobile para registrarte, el código especial de esta promoción es: Randalls o llama al 281-464-5136. No es necesario tener seguro para recibir tu mamografía.

Requerimientos para obtener mamograma:

• Debe tener 35 años o más

• Debe tener un médico general

• No debe tener problemas o síntomas previos en los senos

• No debe estar embarazada o amamantando

• No debe haber tenido cáncer de mama en los últimos 2 años

• No debe haber tenido una mamografia en los últimos 12 meses

Requerimientos para obtener un mamograma patrocinado:

• Debe tener 35 años o más (y ya le toca tener un mamograma)

• Debe tener un médico general/una orden de su médico

• No debe tener problemas o síntomas previos en los senos

• No debe estar embarazada o amamantando

• No debe haber tenido cáncer de mama en los últimos 2 años

• No debe haber tenido una mamografia en los últimos 12 meses

• Cumplir los requerimientos de ingresos