Necesitas Consejeria Tras La Tormenta Harvey?

La tormenta de Harvey devasto nuestra ciudad y nuestros hogares impactando mentalmente y fisicamente a nuestros familiares y seres queridos. Para muchos de nuestros hijos puedo ser una experiencia traumatica. No dejes pasar esos sentimientos sin hablar con un profesional. Especialistas del center de consejeria Carole & Ronald Krist te pueden ayudar. Reprimir los semntimientos no es la solucion para niguna ocasion personal. Comunicate on ellos visitando Carole & Ronald Krist Counseling Center aqui.

Mi Comunidad, tuvo la oportunidad de hablar con Olga Chen Flores del centro para hablar sobre sus servicios y como te pueden ayudar a ti y a tu familia sobre cualquier tema familiar mental, emocional y espiritual.

Para mas informacion:

Phone: (281) 480-7554

Main Address: 16441 Space Center Blvd. • Suite C-100 • Houston, Texas 77058

Email: info@samaritanhouston.org

Escucha la entrevista completa aqui: