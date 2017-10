Eventos Gratis De Halloween En Houston

Esta epoca hay muchas cosas que hacer y lo mejor es que son gratis, el problema es que pocas veces lo sabemos. Es por eso que te doy una lista de eventos que empiuezan desde este fin de semana aqui en nuestra ciudad de Houston y sus alrededores.

Family-Friendly Houston Halloween Events

Viernes 27 de Octubre

17th Annual Fall Fest

LUgar :: Crosspoint Community Church

Hora :: 6 – 9pm

Costo :: Gratis

Otro evento gratuito que presenta juegos, inflables, tornamesas, decoración de galletas y MUCHOS dulces. ¡Invita a tus amigos y vecinos a venir!

Haute Halloween: A Dueling Piano Experience

Lugar :: Sugar Land Town Square

Hora :: 7:30 – 9:30pm

Costo :: Gratis

¡Dirígete a la Plaza para Felix and Fingers Dueling Pianos de nuevo este año! Su programa interactivo es apto para todas las edades y se ríe graciosamente, así que toma tus sillas … ¡y trae tus peticiones también!

Sabado 28 de Octubre

17th Annual Thrill at the Mill

Lugar :: 7 Acre Wood

Hora :: 10am – 3pm

Costo :: Incluido en el precio de la entrada

Juegue en el patio de recreo, visite el zoológico de mascotas, disfrute de una ronda de minigolf y deslícese por el tobogán de cuerda … Luego, consulte el mercado de vendedores y compre sus boletos para paseos en carritos de heno, paseos en poni, calabazas y comida.

3rd Annual HPP Halloween Event

Lugar :: Houston Party Playland

Hora :: 10am – 2pm

Costo :: Los niños de 1 a 10 años de edad son $ 10 {pre-venta} y $ 12 {en la puerta} / ¡Todos los demás son gratis!

Este es un gran evento para niños pequeños y hermanos mayores por igual. El tema de este año es Creepy Crawlers, y han planeado TONELADAS, desde un concurso de disfraces, mascotas e insectos vivos en exhibición. Además, ¡también tendrán fotos de pantalla verde, pintura de caras y divertidos sorteos de rifa!

Deer Park’s 44th Annual Halloween Carnival

Lugar :: Jimmy Burke Activity Center

Hora :: Noon – 3pm

Costo:: Gratis

Las actividades de Halloween abundan en este evento lleno de diversión, que incluye un concurso de disfraces y un concurso de talla / decoración de calabaza. ¡Las entradas y las concesiones de Carnival ride también están disponibles para su compra!

Tricks & Treats Among the Trees

Lugar :: Jesse H Jones Park and Nature Center

Hora :: 3:30 – 7pm

Costo :: Gratis

Los niños y los jóvenes de corazón son invitados a un sendero natural gratuito de trick-or-treat con artesanías, criaturas espeluznantes en vivo, juegos, paseos en carruajes, un sendero de cuentos de criaturas, y más. Las ganancias de los juegos inspirados en el carnaval benefician a Jones Park.

Trick or Treat On Our Street

Lugar :: Pearland Town Center

Hora :: 5 – 9pm

Costo :: Gratis

¡Celebre Halloween con el centro de la ciudad de Pearland y TODO lo que han planeado! Dirígete a la página del evento para ver un calendario completo de eventos, pero como un adelanto, puedes encontrar trick-or-treating, un concurso de disfraces, Hauncert interpretado por la Orquesta Sinfónica de Fort Bend, una película al aire libre y mucho más.

Domingo 29 de Octubre

Halloween Spooktacular

Lugar :: Sea Center Texas

Hora:: 1 – 3pm

Costo :: Tarifa de artesanía de $ 5

Vístete con tu disfraz de Halloween y disfruta de manualidades, juegos y otros programas especiales. El precio de la entrada cubre una diversión y artesanía para los niños.

Trick or Treat Trail

Lugar :: Town Green Park

Hora :: 3 – 6pm

Costo :: Gratis

¡Vístete con lo mejor de Halloween y dirígete a Town Green Park para un evento festivo y divertido para toda la familia! Mientras se encuentren en el sendero Trick or Treat, los niños tendrán la oportunidad de visitar puestos y llenar sus bolsas con regalos de más de 30 vendedores locales. Y como una ventaja adicional, el evento también incluirá actividades para niños, entretenimiento de paseo, inflables y concursos de disfraces.

City of Sugar Land’s Halloween Town

Lugar :: Sugar Land Town Square

Hora :: 4 – 8pm

Costo :: Gratis

¡Llamando a todas las brujas, superhéroes, princesas y otros niños disfrazados! La ciudad de Halloween de la ciudad de Sugar Land incluye un concurso de disfraces, entretenimiento especial, estaciones de actividades y un parche de calabazas. Solo ten cuidado, ¡no se permiten elementos de sangre ni de terror en este evento, ya que solo para fantasmas amigos y duendes!

Martes 31 de Octubre

The Woodlands Children’s Museum Annual Spook-tacular

Lugar :: The Woodlands Children’s Museum

Hora :: 10am – 5pm

Costo :: Members – $2 / Non-members – $8

Lo mejor para los niños de siete años o menos, Halloween Spook-tacular del Museo de los Niños de The Woodlands está lleno de cosas divertidas que hacer. ¡Puedes esperar encontrar entretenimiento escénico, una excavación de huesos, juegos sensoriales escalofriantes, un lanzamiento de anillo de calabaza, bolos de monstruos, pintura de caras, un fotomatón y proyectos de arte en abundancia!

Halloween Monster Mash Bash

Lugar :: Children’s Museum of Houston

Hora :: 3 – 8pm

Costo :: Incluido en el precio de la entrada

¿Estás buscando una experiencia de Halloween segura y divertida? Entonces, ¡no busques más! Este Monster Mash Bash es la mejor fiesta de Halloween para niños, con un DJ travieso, personajes monstruosos, Thriller Dance Party y, por supuesto, ¡el truco o trato durante toda la noche!

Toda la lista la podras encontrar en este sitio que me gusto mucho.

http://houston.citymomsblog.com/