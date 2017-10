Los Mejores Memes De Los Astros De Houston

La fiebre del baseball esta a todo lo que da en la ciudad de Houston y es que el dia de hoy se enfrentan los Astros de Houston a los Dodgers de Los Angeles en lo que es el sexto partido de la Serie Mundial. De ganarlo Houston, se convertirian en campeonres por primera vez en su historia.

Con toda la fiebre andando, obviamente el internet no perdona, y los memes en torno a la Serie Mundial no se han hecho esperar. Los memes han convertido a los jugadores en Santos y hasta en cantantes de bachata.

Aqui te presento los mejores memes para que te rias un rato antes del partido de esta noche.

1. Halloween y Juego 6 hoy… Coincidencia? No creo



2. No sabes que onda, pero ahi estas



3. Y hasta la jersey compraste

_

4. El nuevo logo de los Astros

_

5. Y el de los Dodgers

_

7. Perdieron los Texans? Ni idea

_

8. Love is in the air

_

9. No me gusta la Bachata, pero con una portada asi, si compro el disco



10. La bachata no funciono, cambiemos de genero musical



11. El grupo se desintegro y nacio el dueto…



12. Les fue muy bien que grabaron otro disco

13. Su mayor exito Despacito (Altuve Remix)



14. Este ano cambiamos el Dia de Muertos por el Dia de Astros

_

15. Hoy hay que poner a los Santos de cabeza

_

16. Tu cara esta noche cuando tu amigo llegue con la cerveza equivocada

_

17. Recuerden que el Halloween termina a las 7:20pm



18. Todos lo necesitaremos el dia de manana



Espero te hayas reido y relajado un rato que va ser necesario para esta noche.

La mejor de las suertes al equipo y la aficion de Houston.

GO ASTROS!

Sigueme en mis redes sociales @ Diego Ramos