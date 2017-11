Cancela Shakira Primer Concierto De Su Gira Mundial ‘El Dorado’

Todo estaba listo para que este 8 de Noviembre arrancara una de las giras mas esperadas en el mundo El Dorado World Tour, de la cantante Shakira. La gira estaba pactada para arrancar en Alemania, pero debido a problemas de salud en la cantante esto no sera posible.

Fue hace varios meses que Shakira anuncio que estaria de gira alrededor del mundo, esto para promocionar su mas reciente disco El Dorado. Durante los pasados dias la cantante compartio varios videos de los ensayos en su cuenta de instragram. Y fue en esta misma plataforma donde anuncio que el concierto inicial quedaria pospuesto.

“Durante estos últimos días de ensayos desafortunadamente he tensado mis cuerdas vocales y, como resultado, mis doctores me han ordenado ir a un descanso vocal para evitar un mayor daño que me impida actuar…” Expreso la interprete de Pies Descalzos en sus redes sociales. “…Espero que valga la pena la espera y nos vemos pronto…” publico Shakira en espera del Si de sus doctores para arrancar esta gira que ella espera sea el 10 de Noviembre en Paris.



El Dorado World Tour sera la gira con la que Shakira regrese a los escenarios despues de dar a luz a sus dos hijos. La ultima gira de Shakira Sale El Sol fue en el ano 2010-2011. En esta nueva gira se espera Shakira cante sus mas recientes exitos como Chantaje, Me Enamore y Perro Fiel. Asi como sus clasicos que la mandaron al estrellato como Ojos Asi, Inevitable, Hips Don’t Lie, entre muchos mas.

Esta gira llegara a los Estados Unidos a principios del ano 2018 y tendra su parada en la ciudad de Houston el proximo Viernes 26 de Enero.

Sigueme en mis redes sociales @ Diego Ramos